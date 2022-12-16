ضبط أطنان من الدقيق المدعم بحوزة تاجر في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كمية من الدقيق المدعم، بحوزة تاجر، وكشفت التحريات أن استيلائه على الدقيق المدعم لبيعه بأسعار السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته كميات الدقيق المضبوطة بعد تجميعها من عدد من أصحاب المخابز بالمخالفة للقانون، لبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وضبط رجال مباحث التموين، المتهم أثناء قيادته سيارة نقل، لتجميعه كميات قدرها (8 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.