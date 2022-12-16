صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.41% رابحًا 13.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3328.97 نقطة، كما بلغ حجم التداول 380.2 مليون سهم محققة ما قيمته 1.2 مليار درهم من خلال تنفيذ 8886 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وزاد 14 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.09%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 4.60%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.09%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) – ذات العائد الموزع بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 132.5 مليون ورقة بقيمة 772.3 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.679% رابحًا 170.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10314.84 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.575 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 352.3 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 19016 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الاتصالات بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.81%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.51%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%.

وقفز 37 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 11.67%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.24%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.43%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 3.7%، ثم سهم "شركة رأس الخمية للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.41%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.06%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 402.9 مليون درهم.