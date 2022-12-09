صعود بورصة دبى بنسبة 0.31% بختام تعاملات جلسة الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.31% رابحًا 10.56 نقطة ليغلق عند مستوى 3325 نقطة، كما بلغ حجم التداول 91.7 مليون سهم محققة ما قيمته 191.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4574 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.43%، 0.17%، على التوالي.

وزاد 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.75%، ثم سهم شركة سالك بنسبة 2.14%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.6 مليون ورقة بقيمة 58.6 مليون درهم.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.209% خاسرًا 21.36 نقطة ليغلق عند مستوى 10215.84 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.585 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 164.1 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها المرافق بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعات الطاقة، والعقارات، والصناعة بنسبة 0.43%، 0.15%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 13.51%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10.71%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.67%، ثم سهم "غذاء القابضة" بنسبة 3.4%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 204 ملايين درهم.