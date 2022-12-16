حولت منزلي مصنعا.. اعترافات تاجر مخدرات يصنع الحشيش

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف تاجر مخدرات بتصنيع الحشيش داخل منزله في جنوب سيناء لبيعه للمدمنين، مستخدما مكبس وبعض الأدوات الأخرى.

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بجنوب سيناء، بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبورديس)، بتصنيع المواد المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مكبس يُستخدم فـى تصنيع مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. وبتفتيش سيارته "ربع نقل" عُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الحشيش) .