جائزة التميز الحكومى تعلن بدء المرحلة الثانية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية

كتبت أسماء أمين

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية يأتي استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي والعمل على تطبيق منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري بالدولة بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" بفئات الكليات الحكومية، والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل.

من جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم لتنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بما يسهم في نشر وتعميق ثقافة التميز وتحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مراحل الجائزة من خلال تشكيل معتمد لإدارة الجائزة الداخلية بالجامعة طبقاً لنموذج جدارات فرق إدارة الجوائز الداخلية، وإجراء المقابلات الشخصية لاعتماد أعضاء فرق إدارة الجوائز الداخلية بالجامعات، وتقديم ورشة عمل حول كيفية إدارة المنظومة، وتوفير الادلة الاسترشادية، بالإضافة إلى تدريب المقيمين الداخليين في كل جامعة على معايير التقييم، وتوفير خبراء مستقلين، فضًا عن إدارة وتنفيذ عمليات التحكيم للجوائز بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية تضم 10 جامعات حكومية مقسمة على مجموعتين، وانتهت إدارة الجائزة من إجراء المقابلات الشخصية لفرق عمل إدارة الجوائز الداخلية بجامعات المجموعة الأولى وهي، أسوان، عين شمس، بنها، دمياط، بورسعيد، وجاري التنسيق لإجراء مقابلات المجموعة الثانية من الجامعات.

جدير بالذكر أنه من الجهات التي بادرت بالمشاركة في المرحلة الأولى للجوائز الداخلية هي جامعات أسيوط، وجنوب الوادي، والمنصورة، وطنطا، والسويس بالإضافة الى الوحدات الخدمية المميكنة بالشهر العقاري والتوثيق.