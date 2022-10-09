جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق برنامجا تدريبيا لموظفى مركز الخدمات الحكومية بأسوان

كتبت أسماء أمين

أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي برنامج تدريبي لموظفي مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بأسوان (خدمات مصر) حول منظومة التميز في تقديم الخدمات الحكومية وفق نظام النجوم العالمي " خدمات السبع نجوم"، والذي يستمر لمدة ٣ أيام تدريبية.

ويهدف البرنامج الى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات الكوادر الحكومية من خلال مشاركة المعرفة بأحدث التطورات والمفاهيم المتعلقة بمنظومة التميز فى تقديم الخدمات الحكومية من خلال التركيز على عدة محاور منها الربط الاستراتيجي والقيادة ،التركيز على المتعاملين، تجربة المتعامل،الخدمات وقنوات تقديمها، كفاءة الخدمة والابتكار ،الموارد البشرية،التكنولوجيا المتكاملة

مع استعراض افضل الممارسات في كل محور وكيفية تطبيقه داخل مركز الخدمة هذا ويعقد البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام بمقر مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي ان البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من حرص إدارة الجائزة على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 لدعم جهود الدولة نحو مسيرة التطوير للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية وريادة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

ويعد مركز خدمات مصر هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، في ظل اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة وجودة حياة المواطن المصري ليعمل على تقديم كافة الخدمات الحكومية الجماهيرية برعاية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودعم من الجانب الاماراتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي.

ويقدم مركز (خدمات مصر) الخدمات الحكومية سواء لطالبي الخدمات من المواطنين والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت وبذات الرسوم المقررة، مثل خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى خدمات التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك من خلال 20 مكتب يطبق منظومة الشباك الواحد.