توقف 80% من حركة القطارات فى بريطانيا مع بدء الإضراب الثانى للعمال

كتبت: نهال أبو السعود

تشهد خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا حالة من التوقف مرة أخرى مع استئناف الإضرابات الوطنية اليوم الجمعة، حيث يبدأ الإضراب الثاني لمدة 48 ساعة من قبل أعضاء نقابة RMT.

قال مشغلو القطارات إنه يجب على الركاب التخطيط مسبقًا والتحقق من المشغلين للحصول على أحدث المعلومات، مع تشغيل حوالي 20 % من الخدمات العادية بين الساعة 7.30 صباحًا و 6.30 مساءً يومي الجمعة والسبت.

من المحتمل أيضًا أن يواجه سائقي السيارات في أجزاء من إنجلترا اضطرابًا متفاقمًا ، حيث تبدأ أيضًا يوم الجمعة أول 12 يومًا من الإضرابات الإقليمية المتتالية من قبل أعضاء نقابة PCS في الطرق السريعة الوطنية.

على الرغم من عدم إغلاق أي طرق، إلا أن أي حادث كبير قد يؤدي إلى تأخير أطول مع وجود عدد أقل من موظفي غرفة التحكم أو ضباط المرور المتاحين.

أثيرت الآمال في تحقيق اختراق في نزاع السكك الحديدية الطويل الأمد بعد أن صوت أعضاء نقابة اتحاد موظفي النقل (TSSA) لقبول صفقة رواتب محسّنة لشركة Network Rail في استفتاء.

قال الاتحاد ، وهو أصغر بكثير من RMT ، إن 85 % من أعضائه صوتوا لصالح العرض ، الذي يتضمن زيادة في الراتب بنسبة 9 % كحد أدنى بحلول يناير ، والأمن الوظيفي حتى عام 2025 والضمانات على الشروط والأحكام.

قال متحدث باسم وزارة النقل (DfT) إن الأخبار أظهرت أن المد آخذ في التحول ، مضيفًا: "من الواضح للجميع أن هذا العرض عادل ومعقول ، حيث يمنح أجورًا أفضل للعمال ولكنه يقدم إصلاحات حيوية لسكك الحديد لدينا".

على الجانب الاخر، رفضت RMT نفس العرض ، وهي صفقة لمدة عامين تغطي زيادة الأجور الفائتة في يناير 2022 و 2023 ، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أيضًا أن يبدأ حظر العمل الإضافي الذي تفرضه RMT على مشغلي القطارات يوم الأحد ويستمر حتى الأسبوع التالي من الإضرابات في أوائل يناير.