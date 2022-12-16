اليوم السابع
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تعرف على كيفية إصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات طبقا لاتفاقية بازل

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:00 م
تعرف على كيفية إصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات طبقا لاتفاقية بازل وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أكدت وزارة البيئة، عبر موقعها الإلكترونى للصفحة الرسمية للوزارة، أنه يمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات تصدير المخلفات من خلال اتفاقية بازل أو استيراد المخلفات، أن تقدم الطلبات الخاصة بالحصول على التصاريح اللازمة لذلك إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً.
 
وللحصول على تصريح وترخيص تصدير مخلفات عن طريق اتفاقية بازل، يجب أن تكون المنشأة مسجلة في النظام، وتقدم عدة مستندات هى: صورة من بطاقة القيد في سجل المصدرين - المستوردين، ووثيقة الإخطار، ووثيقة الحركة، وصورة من العقد بين الشركة المصدرة و المستوردة، ونتيجة تحليل للمخلفات من معمل معتمد، والضمان المالي، ورخصة الشركة المستوردة، ووصف التكنولوجيا المستخدمةو فواتير الشراء / العقود، وإقرار صحة بيانات، وصورة من تراخيص الشركات الناقلة داخل مصر، وصورة من الموافقات البيئية للشركات الناقلة داخل مصر، قيمة الرسوم بأنها حوالى 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنوياً.
 
أما عن تصريح استيراد المخلفات من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فأكدت وزارة البيئة أنه للحصول على ترخيص استيراد المخلفات طبقا لاتفاقية بازل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات،  يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة ، ومن الشروط انه يجب أن تكون الشركة مسجلة بالنظام، والرسوم مبلغ 1% من قيمة الكمية المسموح بإستيرادها سنوياً.
 
 
 

البيئة

المخلفات

اتفاقية بازل

المخلفات الخطرة

تغير المناخ

تكنولوجيا المخلفات



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