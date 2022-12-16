اعرف المستندات المطلوبة ورسوم تراخيص نقل المخلفات الخطرة بين المحافظات

كتبت: منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، ممثلة في النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، التابع لجهاز تنظيم وإدراة المخلفات، شروط ورسوم الحصول على ترخيص خدمة محطات المعالجة للمخلفات غير الخطرة.

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وأكدت وزارة البيئة، أنه لابد أن يتم تقديم الطلب إلكترونيا، وتعبئة نموذج الطلب، وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة، وهى قائمة بالمعدات الموجودة بالمدفن، وتحديد أنواع المخلفات التي يتم دفنها، والخطة التشغيلية، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وموافقة تقييم الأثر البيئي، وبيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي، وبيان بأماكن المواقف وورش الصيانة

وعن اشتراطات إصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة، أكدت البيئة، أنه يمكن الموافقة على نشاط نقل المخلفات الخطرة للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي.

وفيما يخص المستندات المطلوبة للحصول على موافقة نشاط نقل المخلفات الخطرة، يتم تقديم صور من الرخص وبيانات المركبات التي تمتلكها المنشأة، وموافقة جهاز شئون البيئة الصادرة للشركة مالكة النشاط من جهاز شئون البيئة، وموافقة جهاز شئون البيئة للنشاط المطلوب الموافقة عليه من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وترخيص الموقع المقام عليه النشاط من المحافظة المختصة (نشاط المعالجة/ التخلص النهائى، والسجل التجاري للشركة مالكة المشروع، والبطاقة الضريبية للشركة مالكة المشروع.

وأوضحت البيئة، أنه في حال وجود محارق بموقع المعالجة (نشاط المعالجة/ التخلص النهائى)، يتم استيفاء تقرير حديث من القياسات البيئية للإنبعاثات الصادرة عن مداخن المحارق الخاصة بالشركة لتوضيح مدي مطابقتها مع الحدود الواردة بالجدول رقم 21 من الملحق 6 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدار التقرير شهر قبل تقديم طلب الشركة مالكة المشروع وأن يكون التقرير صادر من إحدى الجهات الحكومية المعتمدة لعمل القياسات البيئية للمحارق، وتقديم صورة ضوئية / إلكترونية من السجل البيئي للشركة، وصورة ضوئية / إلكترونية من سجل المواد والمخلفات الخطرة للشركة.

وعن رسم الترخيص للنشاط لمدة عام، فحددت وزارة البيئة، أن اصدار موافقة علي نشاط النقل للمخلفات الخطرة داخل المحافظة يتم دفع الرسوم وقدرها: 20000 جنيه، أما إن كانت داخل حدود خمس محافظات فتصل إلى

40000 جنيه، وفى حال أن تكون على عموم الجمهورية فتصل إلى 60000 جنيه.