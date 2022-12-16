الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 7062 طن مخلفات خلال أسبوع.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7062 طن خلال الفترة من 9 حتى 15 ديسمبر الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب 100طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 110طن.

وفي قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر 388طن.

وفي قرية عين غصين، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة حوالي 85 طن.

وفي قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي تقدر ب 80 طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 763طن من القمامة والمواد الصلبة.

و قام حي أول برفع مخلفات تقدر بنحو 700 طن من جميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1296طن ذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1000طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 809طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 320 طن من المخلفات والقمامة خلال الأسبوع الماضي، من قرى أبوخليفة، الرياح، النصر، البياضية، الشهيد، أبو طفيلة، وقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 500 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى و المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 430 طن من القمامة و 100طن مواد صلبة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 410 طن من القمامة و 100طن مواد صلبة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 634 من المدينة والقرى وتوابعها.





وشدد بشارة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

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