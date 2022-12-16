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المفتى: حب الوطن متأصل عن النبي وهو أمر ثابت وراسخ في النفس بالفطرة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:17 م
المفتى: حب الوطن متأصل عن النبي وهو أمر ثابت وراسخ في النفس بالفطرة د شوقى علام
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن المنهجية العلمية للشرع الشريف والمأخوذة من القرآن والسنَّة قد عمل العلماء على ترسيخها عبر العصور، ومن بين سماتها التواضع واحترام رأي الآخرين وعدم المصادرة على أقوالهم، وهي تصبُّ في صالح التَّدين الصحيح، وتحقِّق الأمن المجتمعي، الذي به تستقرُّ المجتمعات، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى ذلك جليًّا في سيرته العطرة؛ وهذه المنهجيَّة أثبتها الشافعيُّ حين قال: "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
 
وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد أن حبَّ الوطن متأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو أمر ثابت وراسخ في النفس بالفطرة، والإسلام لا يتعارض مع الفطرة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب مكة باعتبارها وطنه الذي نشأ فيه، على الرغم من إيذاء أهلها له.
 
وأوضح مفتى الجمهورية أنه برغم تعرض النبى صلى الله عليه وسلم لكل هذا الإيذاء خرج من مكه وقلبه متعلق بها تعلقًا تامًّا، قائلًا قولته الشهيرة: "والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"، فضلًا عن أن التشريع ربط كثيرًا من الأحكام بالوطن؛ كقصر للصلاة، ورخصة للفطر، وغيرها من الأحكام، وذلك لأن مفارقة الأوطان عسيرة مما يدل على عِظم الوطن وفضله.

شوقى علام

مفتى الجمهورية

النبي

الفطرة

حمدى رزق



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