اليوم السابع
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القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش فى الصف

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:31 م
القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش فى الصف أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
 
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته 90 طربة حشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول. 
بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

مركز الصف

امن الجيزة



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