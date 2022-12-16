الداخلية تكشف حقيقة اتهام مواطن لشخصين بسرقته في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام شخصين بسرقة ورشة الأخشاب خاصته، للحصول على قرض بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/9/2022 قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بتحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بتضرره من (شركائه فى ورشة أخشاب "لهما معلومات جنائية") لقيامهما برهن محتويات الورشة للحصول على قرض دون علمه وعقب ذلك قام بالتنازل عن المحضر للتفاوض معهما على قيمة القرض.. وفى وقت لاحق حرر (سائق - مقيم بالغربية) محضر ضد المشكو فى حقهما لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى نظير شراء سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسهما.. بتاريخ (10) الجارى حرر الشاكى محضراً إتهم فيه المشكو فى حقهما بإلغاء الإتفاق معه لعدم سداد قيمة المحتويات التى تم رهنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.