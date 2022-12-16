الداخلية تضبط 32 قطعة سلاح بحملات أمنية في أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز شرطة (صدفا - الغنايم) بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (372) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.