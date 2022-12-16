اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:59 م
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الداخلية تضبط 32 قطعة سلاح بحملات أمنية في أسيوط

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:31 م
الداخلية تضبط 32 قطعة سلاح بحملات أمنية في أسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز شرطة (صدفا - الغنايم) بمحافظة أسيوط.
 
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (372) حكم قضائى متنوع.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.
 
 
 
 

تجارة السلاح

تريوج المخدرات

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