الحوار الوطنى.. "حماة الوطن" بكفر الشيخ يناقش آثار الزيادة السكانية على التنمية (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية المستشار محمد السيد الأجرود، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد فتحى نجم، أمين التنظيم، جلسات حوار وطني حول محور مجتمعى بعنوان "أبعاد المشكلة السكانية وآثارها على التنمية المستدامة".

جاء ذلك بحضور اللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، والنائب أحمد يحيى، أمين أمانة محافظة الغربية ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمود صلاح سعد، أمين أمانة محافظة البحيرة وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، ومحمد ذكى، عضو مجلس النواب، والأمناء المساعدين للأمين العام بالمحافظة، الأمناء والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة الحزب بالمحافظة وأمناء مراكز المحافظة المختلفة سيدى سالم، الحامول، فوه، مطوبس، البرلس، الرياض، قلين، بيلا ووفود ممثلة للأمانات المختلف بمراكز المحافظة ووحداتها الحزبية بالقرى.

بدأت جلسات الحوار بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك مقدمة ألقاها محمد فتحى نجم، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، مرحبا بالحضور جميعا ثم تناول خلالها جهود الأمانة العامة للحزب بالمحافظة للعمل على أرض الواقع بأفعال وليس اقوال، فأهل محافظة كفر الشيخ لا يرضون أن تكون الأمانة نسخة تقليدية بل أن تمارس الأمانة العامه للحزب أعمالها وسط المواطنين ولخدمتهم.

وأكد المستشار الدكتور محمد السيد الأجرود، الأمين العام للحزب بمحافظة كفر الشيخ، أن جلسات الحوار الوطنى التى تعقدها الأمانات المختلفة بالمحافظات، تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الأمانة المركزية للحزب، والحوار يهدف إلى توعية المواطن وهدفه المشاركة والمشورة من كل أبناء الشعب، وأن حضور جميع أمانات المحافظة بهذا الشكل يدعو إلى الفخر ليبرهن بالدليل القاطع أن أمانة محافظة كفر الشيخ قوية ويمكنها إذا ما أرادت أن تفعل.

وتناول اللواء طارق عبد الباعث رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، دور جلسات الحوار الوطنى فى تقريب وجهات النظر بين الجميع، مؤكداً أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالمحافظة، فافتتح العديد من المشروعات القومية مثل مصنع الرمال السوداء وزيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، متناولا جهود أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ فى العمل ضمن فريق عمل واحد لا يكل ولا يمل لخدمة أبناء المحافظة ومصرنا الغاليه من منطلق انتماء أصيل للوطن.

وعقدت الجلسة النقاشية الأولى بقيادة الدكتور مدحت خضر، أستاذ العقاقير الطبية، بحضور الدكتور محمد البحيري أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد مهنا، أستاذ مساعد بمركز البحوث بسخا، والدكتور إبراهيم الجزار، باحث دكتوراه بتجارة كفر الشيخ، والمهندس إبراهيم شلبي النجار، رئيس إدارة التراخيص والبناء بمركز كفر الشيخ.

الجلسة النقاشية الثانية بقيادة الدكتور عاصم السماحى، المدرس المساعد بكلية التربية وأمين شباب الحزب بالمحافظه، وحضور حمود إبراهيم عبد العزيز طه، أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة كوثر قطب محمد أبو قورة، أستاذ علم النفس التربوي والمدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، والدكتورة يارا فهمي سالم، استشارى الصحة النفسية، مديرية الصحة بكفر الشيخ ومدير فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظة، والسيد أحمد صقر رئيس قسم علم النفس التربوي كلية التربية جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد اللطيف حسين أبو جازية، مدرس مساعد بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

وتناول النائب محمود أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ المحور الذي نوقش بالجلسات، وأثنى على ثقافة لباقة المتحاورين، مضيفا أن المحور الذي تم طرحه لجلسات الحوار مهم جدا، ويهم ليس فقط المواطنين بل صناع القرار ومنفذوه على حد سواء.



الحضور بالمؤتمر



الحضور بجلية الحوار المجتمعي



الحضور خلال جلسة الحوار الوطني لحماة وطن كفر الشيخ



الحضور من اهالي المحافظة



الحوار المجتمعي بكفر الشيخ



الحوار المجتمعي لحزب حماة وطن



الدكتور محمد الاجرود امين حزب حماة وطن بكفر الشيخ



تواجد كبير بالمؤتمر



جانب من الجلسات



جانب من الحضور في المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من الحضور



جانب من الحوار المجتمعي