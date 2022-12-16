الحبس والغرامة عقوبة إفشاء بيانات العملاء بقانون التمويل الاستهلاكى

كتب هشام عبد الجليل

تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى عددا من العقوبات على من مارس الأنشطة بدون الحصول على ترخيص، وكذلك عدم التزام الشركات بالمحافظة على سرية العملاء.

ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

وتنص المادة 5 على:

تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.