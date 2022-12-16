الاتحاد الأوروبى يحظر على الأوروبيين تولى مناصب قيادية فى الشركات الحكومية الروسية

كتب محمد جمال

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبى أن عقوبات بروكسل الجديدة تمنع على مواطني الاتحاد الأوروبي تولي مناصب عليا في جميع الشركات المملوكة للحكومة الروسية، بحسب "روسيا اليوم".