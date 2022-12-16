اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:24 م
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الاتحاد الأوروبى يحظر على الأوروبيين تولى مناصب قيادية فى الشركات الحكومية الروسية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:01 م
الاتحاد الأوروبى يحظر على الأوروبيين تولى مناصب قيادية فى الشركات الحكومية الروسية الاتحاد الأوروبى
كتب محمد جمال

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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبى أن عقوبات بروكسل الجديدة تمنع على مواطني الاتحاد الأوروبي تولي مناصب عليا في جميع الشركات المملوكة للحكومة الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المجلس في بيانه: "من الآن فصاعدا، يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي شغل أي مناصب في الهياكل الإدارية في جميع الكيانات والمنظمات والهياكل القانونية التي تسيطر عليها الدولة الروسية وتوجد فيها".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الرئيسي الواضح من الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

 


الاتحاد الأوروبى

روسيا

موسكو

الحرب الروسية الأوكرانية



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