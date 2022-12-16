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الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: "القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14.

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