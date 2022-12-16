إيقاف بناء مخالف فى المنتزه والتحفظ على المعدات بالإسكندرية ‎‎

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول فى الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة أول، بوقف وتنفيذ أعمال بناء مخالف بشارع ملك حفني قبلي امام مدينه فيصل، وتم ايقاف الأعمال والتحفظ علي موتور ونش، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)