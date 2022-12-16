إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالمراغة شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم ضبط المشاركين فيها وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجوار، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز المراغة ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز حيث تبين أنها بين كل من طرف أول صلاح ا م ا 62 سنة مزارع 00 مصاباً " بجرح رضي بالرأس وجرح خلف الأذن اليسري " ونجله شوكت ص ا م 30 سنة عامل أجري مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس ".

وبين طرف ثان محمد ر د 31 سنة عامل أجري مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس " وعصمت ا ا 55 سنة موظف بمجلس مدينة المراغة مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس " الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وأفادوا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.