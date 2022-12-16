اليوم السابع
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إزالة تعديات بالبناء دون ترخيص على أراضى أملاك الدولة فى قنا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:22 ص
إزالة تعديات بالبناء دون ترخيص على أراضى أملاك الدولة فى قنا جانب من الحملة
قنا صابر سعيد

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شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية، فى محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخألف أو التعدى على أراضى أملاك الدولة، بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب بدشنا، شمال محافظة قنا.

وتمكنت الحملة التى قادها حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، من تنفيذ عدد من حالات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء المخألف دون ترخيص، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الدأودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة أزالت عدد من الشدات الخشبية قبل عمل الصبة الخرسانية، وإزالة أسوار بالبلوك، تم التعدى بها على أراضى تابعة لأملاك الدولة، مشيراً إلى أنه يتم اتخإذ الإجراءات القانونية فى حالة التعدى على أراضى أملاك وإزالتها من المهد، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة والقانون ومنع انتشار العشوائيات، وسط استمرار الحملات بشكل يومي، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.

وشدد جيلاني، أنه يتم تشكيل لجنة من رجال الوحدة المحلية، لمتابعة ورصد كافة التعديات بجميع أنواعها، بهدف التصدى بكل حسم لتلك التعديات، حفاظاً على ممتلكات الدولة، وعلى المال العام.

 

 

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