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أوكرانيا: قصف روسي يعطل إمدادات المياه فى كييف

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:47 ص
أوكرانيا: قصف روسي يعطل إمدادات المياه فى كييف اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الأوكرانية، أن هناك قصف روسي يعطل إمدادات المياه في كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مصدر فى خدمة الطوارئ بجمهورية لوهانسك الشعبية اليوم الجمعة، إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون، جراء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة لانتراتوفكا المأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر - لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "أسفر القصف عن تدمير أحد المباني ونتيجة لذلك قتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون، وربما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض".

وبحسب المصدر، تعمل خدمات الطوارئ في الموقع على إزالة الأنقاض.

 


كييف

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روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

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