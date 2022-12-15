6 مكاسب عادت على الدولة المصرية لاستضافتها مؤتمر المناخ

كتبت نورا فخري

تقدمت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمذكرة رسمية إلي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بشأن المكاسب التي حققتها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ ،COP27 بمدينة شرم الشيخ، علي كافة الأصعدة.

وفي هذا الصدد، نستعرض المكاسب المحققة علي المستوى المحلي :

1- حشد التمويل لبرنامج نوفي ( ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذًا لجزء من خطة المساهمات الوطنية المُحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليار دولار تتضمن مشروعات قطاع النقل.

2- التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.

3- فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة.

4- فتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.

5- رفع الوعي الجماهيري بموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب.

6- تحويل شرم الشيخ التي استضافت مؤتمر التغيرات المناخية، إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.