اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

6 مكاسب عادت على الدولة المصرية لاستضافتها مؤتمر المناخ

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:00 ص
6 مكاسب عادت على الدولة المصرية لاستضافتها مؤتمر المناخ قمة المناخ - أرشيفية
كتبت نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمذكرة رسمية إلي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بشأن المكاسب التي حققتها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ ،COP27 بمدينة شرم الشيخ، علي كافة الأصعدة. 
 
وفي هذا الصدد، نستعرض المكاسب المحققة علي المستوى المحلي : 
 
1- حشد التمويل لبرنامج نوفي ( ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذًا لجزء من خطة المساهمات الوطنية المُحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليار دولار تتضمن مشروعات قطاع النقل. 
 
 
2-  التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار. 
 
3- فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة.
 
 
4- فتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون. 
 
5- رفع الوعي الجماهيري بموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب.
 
 6- تحويل شرم الشيخ التي استضافت مؤتمر التغيرات المناخية، إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة. 
 
 
 

مجلس النواب

الحكومة

البيئة

وزيرة البيئة

التغيرات المناخية

المناخ

الانبعاثات



الموضوعات المتعلقة

التغيرات المناخية.. تعرف على كيفية تحويل المخلفات لطاقة × 8 معلومات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:59 ص

ماذا ستقدم واشنطن للقارة السمراء فى القمة الأمريكية ـ الأفريقية؟.. تعزيز التجارة والاستثمار في المقدمة خلال أكبر تجمع بين الطرفين منذ 8 سنوات.. ودعم التكيف مع التغيرات المناخية وآثارها الأبرز

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:00 م

مخاطر التغيرات المناخية.. أهم محاور مؤتمر تجارة القناة للدراسات العليا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:47 م

أبو الغيط يشارك بافتتاح مؤتمر استدامة الموارد فى ظل التغيرات المناخية بمسقط

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة