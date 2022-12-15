وكيل تعليم الوادى الجديد يحيل عددا من المعلمين للتحقيق

الوادي الجديد- فريق المحافظات

قرر الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إحالة مجموعة من المعلمين فى مدرستين بالداخلة إلى التحقيق، وذلك أثناء زيارته لمدرسة الهنداو الثانوية، حيث تلاحظ عدم الانضباط من قبل بعض المعلمين بالزى، وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل.

تضمنت الجولة تفقد الفصول الدراسية وفتح باب المناقشة مع الطلاب حول الاستذكار الجيد وضرورة وضع أحلامهم المستقبلية نصب أعينهم لتحقيقها بالجد والمثابرة، لافتا لبذل المزيد من الجهود لتقديم كافة سبل الدعم للطلاب ونحرص على خلق بيئة تعليمية مناسبة .

كما قرر وكيل التعليم بالمحافظة إحالة عدد من المعلمين بمدرسة العاشر من رمضان التابعة لإدارة الداخلة التعليمية للتحقيق العاجل لعدم الالتزام بالتعليمات ومخالفة الزى الموحد، مشددا بضرورة تحقيق الانضباط و الالتزام بالزى الموحد للمعلمين والزى المدرسى للطلاب.

وخلال جولته بالفصول الدراسية استمع وكيل التعليم لشرح المعلمين، وحث الطلاب على مواظبة الحضور للاستفادة من الشرح والمراجعات، خاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ووجه الدكتور جمال بضرورة تواجد الإشراف اليومى بصفة مستمرة على الأدوار والفناء من أجل ضمان سير اليوم الدراسى بكل دقة وانضباط.

وفى سياق متصل قرر وكيل تعليم الوادى الجديد، اليوم الخميس، إحالة مدرسة صلاح الدين الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق العاجل وعدم الإلتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة.

جاء ذلك وفقا لما ورد من تقرير زيارة مفاجئة للجنة جرى تشكيلها لمتابعة العمل بالمدرسة حيث تلاحظ الإهمال والتقصير فى العمل وتنفيذ الخطة الدراسية وظهور المدرسة بمظهر غير حضارى من النظافة، وبما يخل بحسن سير العملية التعليمية والواجب الوظيفى ، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المقصرين وفقا للوائح المنظمة للعمل.