اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير السياحة: نراقب أكثر من 8 آلاف منشأة سياحية.. ويوجد 1200 فندق بمصر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:12 م
وزير السياحة: نراقب أكثر من 8 آلاف منشأة سياحية.. ويوجد 1200 فندق بمصر وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد - تصوير: خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقطاع السياحة في مصر، موضحًا أن وزارة السياحة والآثار تقوم بدورها كمنظم ورقيب على ما يقرب من 8 آلاف منشأة سياحية.

وقال الوزير إنه يوجد في مصر 1200 منشأة فندقية، و1325 مطعما سياحيا، وأكثر من 2400 مزار سياحي، و480 مركز غوص وأنشطة بحرية، بالإضافة إلى أكثر من 2160 موقعا أثريا و43 متحف آثار.

وأكد وزيرة السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، على أن الوزارة تقوم بدورها كمراقب ومنظم ومحفز وذلك كله بهدف حماية المستهلك النهائي وهو الزائر أو السائح، من أجل تحسين الخدمة السياحية والتجربة السياحية المقدمة فى مصر، والنهوض بصناعة السياحة.

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (1)
 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (2)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (3)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (4)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (5)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (6)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (7)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (8)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (9)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (10)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (11)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (12)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (13)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (14)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (15)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (16)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (17)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (18)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (19)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (20)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (21)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (22)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (23)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (24)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (25)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (26)
 

 

 

وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (27)
 

 

 


السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

أحمد عيسى



الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة والآثار: الوصول لـ30 مليون سائح أحد أهم المهام الموكلة لى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:03 م

مساعد وزير السياحة والآثار: لدينا 30 مشروعا ضخما للتحول الرقمى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:07 م

وزير السياحة والآثار: زيارة المتحف المصرى الكبير ستكون من أهم التجارب المتحفية فى العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:44 ص

جهود الدولة لتنمية قطاع السياحة والآثار (فيديو)

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:08 م

"التخطيط": 7.4 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار خلال 2023/2022

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة