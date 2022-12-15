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وزير الدفاع الأمريكى يشيد بروح القيادة شديدة الاتزان للرئيس السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:31 ص
وزير الدفاع الأمريكى يشيد بروح القيادة شديدة الاتزان للرئيس السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط لقاء الرئيس السيسي مع وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن - محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة فى الشرق الأوسط وتجاه مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تدعم استمراره.
 

وزير الدفاع الأمريكي

البنتاجون

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

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