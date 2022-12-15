نصب بالسوق السوداء.. تاجر عملة يستبدل الدولارات بـ"روزم ورق أبيض" بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

"روزم ورق أبيض" تسببت في احتجاز 3 أشخاص في القاهرة، بعدما اتفق شخص مع آخر على استبدال عملات أجنبية بالسوق السوداء، إلا أنه تعرض للنصب وحصل على "روزم ورق أبيض" بدلا من الأموال فاحتجز النصاب برفقة شخصين آخرين، حتى حررتهم الشرطة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بغياب ( زوجها - مقيم بذات العنوان ) عقب خروجه من المسكن وإنقطاع الإتصال به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء واقعة غياب المجنى عليه (أحد الأشخاص - مقيم بنطاق محافظة القاهرة ) لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه بمنطقة المرج بالقاهرة ، وبمواجهته بالتحريات أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة، نظراً لقيام المجنى عليه وآخران "لا يعلم بياناتهما" بالتوسط لإستبدال مبلغ مالى بالعملة المحلية لعملة أجنبية خارج السوق المصرفى لصالحه وإكتشافه تعرضه لواقعة نصب وإستبدال المبلغ مقابل رزم ورق أبيض فخطط لإستدراجه للشقة سكنه بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وإجباره علي رد المبلغ وتنفيذاً لذلك إستعان بـ (3 أشخاص) فى تنفيذ مخططه الإجرامى ، وتمكنوا من إستدراج المجنى عليه وإحتجازه وكلاً من (شخصان "أحدهما مصاب بكدمة بالوجه") بمخزن ملك أحد المتهمين كائن بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم أمكن التوصل إلى المخزن محل إحتجاز المجنى عليهم وتحريرهم.. وبسؤال المجنى عليهم اتهموهم بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة أحدهم.