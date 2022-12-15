نائب وزير السياحة تتفقد منشآت فندقية بالأقصر وأماكن سياحية وأثرية بأسوان

كتب محمد أسعد

بناء على تكليفات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تفقدت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة عدد من المنشآت الفندقية بمحافظة الأقصر للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والسياحية والصحية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء وبمعايير التصنيف الجديدة (HC) بالإضافة إلى متابعة إجراءات رفع كفاءة سرعات الإنترنت والمحددة وفقا لتصنيف كل منها.

يأتي ذلك في إطار دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومحفز لصناعة السياحة وحرصها على متابعة كافة المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وقد رافقها خلال الجولة الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمى، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ونعمة عطا مدير مكتب الوزارة بالأقصر، و محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية.

كما التقت نائب الوزير بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حيث أكدت على التعاون المستمر والمثمر بين المحافظة والوزارة، كما تم بحث آليات إثراء تجربة السائح أثناء زيارته للأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

كما تفقدت نائب الوزير المناطق السياحية والأثرية بمدينة إدفو بأسوان التي تعد من أهم المزارات التي تتضمنها برامج الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بكافة المقاصد السياحية المصرية لإثراء تجربة السائح، وقد رافقها خلال الزيارة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وممثلون عن غرفتي المنشآت الفندقية والشركات ووكالات السفر والسياحة، ومكتب الوزارة بأسوان.

وقد تم خلال الزيارة مراجعة المنظومة السياحية بأسوان والتي شملت معاينة جميع المناطق التي يرتادها السائح. وقد حرصت نائب وزير السياحة والآثار على الالتقاء بالسائحين للتعرف على آرائهم وانطباعاتهم، حيث أعربوا عن إعجابهم وانبهارهم بما شاهدوه من آثار للحضارة المصرية العريقة.