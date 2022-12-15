اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل وإصابة نجليه فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج البحر الأحمر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:20 ص
مصرع عامل وإصابة نجليه فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج البحر الأحمر جثة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز اخميم شرقى محافظة سوهاج إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق مما نتج عنه وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة ملاكى ومصرع قائدها وإصابة طالب وطفل 3 سنوات تم نقلهم للمستشفى.

بالفحص تبن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير أمن سوهاج وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بانقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو صفوت ع م ع 41 سنة عامل بفندق ويقيم دائرة البحر الأحمر أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة نجليه كل من محمد ص ع م - سن 16 طالب يزيد ص ع م 3 سنوات  ويقيمان بذات الناحية " كدمات وجروح متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي قنا العام.


 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

حادث سيارة

انقلاب سيارة

البحر الأحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة