مصرع عامل وإصابة نجليه فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج البحر الأحمر

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز اخميم شرقى محافظة سوهاج إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق مما نتج عنه وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة ملاكى ومصرع قائدها وإصابة طالب وطفل 3 سنوات تم نقلهم للمستشفى.

بالفحص تبن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير أمن سوهاج وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بانقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو صفوت ع م ع 41 سنة عامل بفندق ويقيم دائرة البحر الأحمر أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة نجليه كل من محمد ص ع م - سن 16 طالب يزيد ص ع م 3 سنوات ويقيمان بذات الناحية " كدمات وجروح متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي قنا العام.