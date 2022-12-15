مصرع ربة منزل وإصابة طفلتيها فى تسريب غاز بمنزل فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب طفلتيها نتيجة انبعاث رائحة غاز بمنزلهم بقرية إبراهيم الدسوقي، التابعة لمركز مطوبس، وتم نقل السيدة ونجلتيها إلى مستشفى رشيد المركزى.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وكذلك مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، من أهالي قرية إبراهيم الدسوقي، التابعة لمركز مطوبس، بإنبعاث رائحة غاز بمنزل بالقرية وعقب الدخول للمنزل وجدت ربة منزل وطفلتيها مصابين بحالة إختناق، ليجرى انتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

بانتقال الأجهزة الأمنية للقرية، ومستشفي رشيد المركزي، التابعة لمحافظة البحيرة، تبين وفاة ربة منزل، جهاد عبد العزيز المنسي، 30 عاما، عقب وصولها إلي المستشفي ليجري وضعها بمشرحة المستشفي، وبإصابة نجلتيها، دنيا حمادة السعيد، 15 سنة، وشقيتها جنا، 10 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل مستشفي رشيد المركزي، تبين إصابتهم بحالة إغماء نتيجة إستنشاق غاز تسرب من أحد أنابيب البوتجاز.

وبإنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي جثمان ربة المنزل، أكد أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الخنق، ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال الطالبتين المصابين عقب إفاقتهما أكدا أنه لا توجد شبهة جنائية، وأنهما استيقظا من النوم علي رائحة غاز، ليتحرر بذلك المحضر اللازم.