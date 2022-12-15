مدرسة بقنا تنظم حفلا وممرا شرفيا لتلميذ محارب للسرطان بعد العودة من رحلة العلاج

نظم تلاميذ بمدرسة السلام الابتدائية بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة، لتفة إيجابية لتلميذ محارب للسرطان بعد عودته من العلاج.



واحتفت المدرسة بقيادة منصور محمد، مدير المدرسة، وإشراف نصر محمد حايق، معلم الفصل، بالتلميذ الذي لاحظ المعلم غيابه منذ بداية العام الدراسي وعرف أنه أصيب بالسرطان، وبعد عودته جاء تنظيم حفل له بمشاركة التلاميذ كنوع من الوقوف يجانب زميلهم ورفع روحه المعنوية.



وقال الدكتور بخيت محمد، مدير عام إدارة نقادة التعليمية بقنا، إن الحفل الذي أقامته مدرسة السلام الابتدائية لافتة إيجابية من المعلمين وزملاء التلميذ وشئ إيجابي يساعد على تحسين العامل النفسي للتلميذ خلال رحلة العلاج، مثمنًا دور تلك المبادرات الإيجابية وداعيًا للتلميذ بالشفاء.





حفل وممر شرفى لتلميذ محارب للسرطان (1)



حفل وممر شرفى لتلميذ محارب للسرطان (2)