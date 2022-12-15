محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويكرم المتميزين فى أداء عملهم

الوادي الجديد- فريق المحافظات

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتضمن الاجتماع تكريم عددٍ من المتميزين في آداء مهامهم الوظيفية، شمل المُشاركة الفعّالة في: حصول مدينة الخارجة على لقب عاصمة البيئة العربية 20222 م، والمكتب الإعلامي للمحافظة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والقرى الأكثر مبيعًا للسلع الغذائية بمنافذ الوحدات المحلية، ووحدة السكان للمشاركة الفعّالة في أنشطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وموظفي مكتب حماية المُستهلك بالمحافظة.



و جاءت أهم القرارات ما يلي: حصر نتائج وتوصيات خطة الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمناطق النائية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد، ووضع مقترح بالجهات المنوط بها التعاون لبدء التنفيذ.

تنفيذ حملات عاجلة لتلقّي الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا بالمديريات التي لم يتم بها التطعيم.

إعداد تقرير بموقف آفة سوسة النخيل والآفات الزراعية الأخرى لمناقشتها ووضع حلول لها بحضور السادة أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب.

حصر المدارس القائمة بالمحافظة دون قرار تخصيص لتيسير إجراءات تخصيص الأراضي.

إنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير مقر لهيئة التأمين الصحي بمركز الفرافرة.

فتح عيادة صحية وتوفير كادر طبي بجمعية خدمة البيئة بحي أرض السلام لخدمة الأهالي.

تكثيف الأنشطة التوعوية بالمؤسسات التربوية والدينية حول مخاطر المواد المُخدّرة؛ حفاظًا على النشء والشباب.

إنشاء مظلات مجاورة لمواقف المواصلات بالقرى.

تخصيص 30 فدان جنوب جامعة الوادي الجديد لصالح إنشاء أول جامعة خاصة بالمحافظة.

تخصيص 2000م2 لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مجمع خدمات نموذجي.

تخصيص أرض بحي 25 يناير لصالح مديرية الشباب والرياضة لإنشاء ملعب كرة قدم قانوني.