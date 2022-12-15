محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة بمركز ومدينة طنطا، كفر الزيات، صباح اليوم، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمركزي كفر الزيات وطنطا للاطمئنان على سير العمل بالمواقع، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز وتذليل كافة العقبات التي تحول دون نهو المشاريع في الوقت المناسب.

بدأت الجولة بتفقد موقع العمل بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع تنفيذ أعمال اللاند سكيب الجاري تنفيذها بموقع المشروع والذي يهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بالمحافظة إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بطريق المواشي والذي يتم رصفه بطول 3 كيلو متر وعرض 8 متر ، ليكون بديل سريع للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة يغني المركبات عن السير داخل المدينة مما سيحقق سيولة مرورية وتوفيرا للوقت.

واستمرت الجولة بتفقد الأعمال بطريق المعامل بميت حبيش البحرية والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيه.

واستكمل رحمي جولته في كفر الزيات حيث تابع أعمال التطوير الجارية بحديقة محطة سعفان بمدخل مدينة كفر الزيات من جهة الطريق السريع قبل كوبري الدلجمون على مساحة 400 متر، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة الحيار بقرية ابيار.

رافق المحافظ خلال جولته حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.