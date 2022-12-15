مايا مرسى تستقبل الربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة السريانية

كتب: محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، الأب الربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة السريانية، هدف اللقاء التعرف على أنشطة المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم البرامج والأنشطة والمشروعات التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في كافة المجالات، مشيرة الى حملة طرق الابواب التى ينفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى بحقوق المرأة وبالقضايا المختلفة وذلك بمشاركة شيوخ الازهر والأوقاف والقساوسة والمكرسات والراهبات في الكنائس المصرية الثلاث .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية دراسة احتياجات المسنين والمسنات في مصر ، مؤكدة علي وجوب عمل دورات تأهيلية وتدريبية لجليس المسنين عن كيفية التعامل ومساعدتهم ، معربة عن امنياتها بوجود المزيد من المؤسسات الخيرية من أجل دعم المسنين.

وأعرب الأب الربان فيلبس عيسي عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسى متمنياً دوام النجاح للمجلس القومي للمرأة في خدمة سيدات مصر، مشيرا الي اهتمام الكنيسة السريانية بالمرأة وقيامها بعمل خدمات تخص السيدات والفتيات في صعيد مصر ، معرباً عن تطلع الكنيسة إلى تنفيذ مزيد من الحملات التوعوية والتثقيفية للمرأة الريفية، مضيفاً ان الكنيسة السريانية تسعى العمل نحو إنشاء خدمة خاصة للمسنين متمنياً التعاون مع المجلس لتحقيق هذا الحلم ، مؤكدا اهتمامه بملف المرأة المسنة واجراء دراسات حالية تحت عنوان "كيف ترعي المسنين".

وقام الأب الربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة السريانية باهداء درع تذكاري باللغة السريانية للدكتورة مايا مرسى تقديرا لدورها فى ملف تمكين المرأة.