فرص عمل جديدة فى القاهرة برواتب تزيد عن 4000 جنيه

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بعدد من شركات القطاع الخاص بمحافظة القاهرة برواتب تزيد عن 4000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وبوليصة تأمين على الحياة.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظة وشروطها:

1- فرص عمل في إحدى شركات الأمن – التجمع الخامس – المحكمة مسجد الحمد – القاهرة

-الوظائف المطلوبة

120 مراقب أمن – مؤهل متوسط

المزايا والشروط: راتب 3000 جنيه - خبرة: سنتين – 21 : 50 سنة.

10 مشرف أمن

المزايا والشروط: الراتب 3700 جنيه – خبرة 2:5 سنة – السن 35 : 55 سنة

3 محاسب

المزايا والشروط: من الجنسين – السن 25 : 40 سنة

1 مسئول عمليات

المزايا والشروط: خبرة 4 سنوات – السن 35 : 55 سنة.

3 H.R

المزايا: من الجنسين – السن 23 – 35 سنة – الراتب 4000 جنيه

الشروط: مؤهل عالي – متوسط

2- فرص عمل في شركات الأمن والحراسة – المقطم – القاهرة

-الوظائف المطلوبة

500 فرد أمن

-الشروط:

جميع المؤهلات

السن 21 : 50 سنة

إقامة – مواصلات

تأمين صحي واجتماعي

الراتب: 3900 : 4400 جنيه

-مواقع العمل: العاصمة الإدارية – التجمع الأول، التجمع الخامس – محافظة سوهاج.

-العمل 12 ساعة – 8 ساعات

3- فرص عمل في إحدى شركات الامن الحراسة في عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة

-الوظائف المطلوبة

55 فرد أمن

الشروط:

مؤهل متوسط

السن 22 : 47 سنة

الراتب 3250 : 3650 جنيه

توفير سكن – مواصلات

توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي وبوليصة تأمين على الحياة

مواقع العمل: التجمع – القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية

4- فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة – محطة مترو أرض المعارض – أمام البانوراما – القاهرة

-الوظائف المطلوبة

-40 فرد امن في فندق بالعين السخنة

المزايا: الراتب 2900 جنيه – إقامة + 3 وجبات ساخنة – 12 ساعة عمل.

-50 فرد أمن في قرية سياحية وفنادق بالساحل الشمالي

المزايا: الراتب 4000 جنيه – إقامة

-100 فرد امن بمدرسة دولية – مبنى إداري بالعاصمة الإدارية

المزايا: الراتب 4000 جنيه + إقامة

-150 فرد أمن العبور براتب 2700 جنيه و8 ساعات عمل - 15 مايو براتب 3300 جنيه و12 ساعة عمل – الشروق براتب 2700 جنيه و8 ساعات عمل – وسط البلد كوبري القبة – جسر السويس – القطامية - - مدينة نصر – الأزهر – الإسماعيلية براتب 2600 جنيه و8 ساعات عمل.

-50 فرد أمن بمبنى إداري بالعاشر من رمضان براتب 3500 جنيه – 12 ساعة عمل + 4 أيام إجازة

-15 فرد أمن بمحافظة بني سويف براتب 3000 جنيه و12 ساعة عمل وإقامة.

الشروط: مؤهل متوسط – إعدادية – ابتدائية – محو أمية – يقرأ ويكتب

السن: 18 : 55 سنة - يقبل الطلبة

المزايا: تأمين صحي واجتماعي – 4 أيام راحة – زيادة سنوية – بوليصة تأمين

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.