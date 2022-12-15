اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غلق المقالب العشوائية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:17 م
غلق المقالب العشوائية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات مقالب قمامة عشوائية
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، حيث أن مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز، وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات، ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته.
 
وأكد القانون أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يركز على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي، وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء، من أجل دفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن فرص استثمارية جديدة فى مجال إدارة المخلفات.
 
جدير بالذكر أنه تنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية، حيث تم خلال الاجتماع عرض أعمال اللجنة وآخر مستجدات الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل خلال الفترة السابقة، و تمت مناقشة إعادة تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة بناء على قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى يلزم بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بعد توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية.

 


قانون المخلفات

تنظيم المخلفات

جهاز المخلفات

المقالب العشوائية

اغلاق المقالب العشوائية



الموضوعات المتعلقة

لائحة "تنظيم المخلفات" تضع ضوابط غلق المقالب العشوائية.. اعرف التفاصيل

السبت، 19 نوفمبر 2022 06:00 ص

التنمية المحلية: رفع 2,5 مليون طن من المقالب العشوائية بمحافظات الدلتا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:07 م

التنمية المحلية: جهود الدول قللت الانبعاثات الضارة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية

الخميس، 30 يونيو 2022 01:09 م

خطة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية وغلق المقالب العشوائية في عامين.. حظر فرزها أو معالجتها إلا بأماكن مخصصة وغرامة تصل 100 ألف جنيه حال المخالفة.. وحوافز تمويلية وفنية للمنشأة المرخصة والعاملة بالنقل والتدوير

الأحد، 01 مايو 2022 06:00 ص

خطة متكاملة لإدارة المخلفات وغلق المقالب العشوائية خلال عامين..نقلا عن برلمانى

السبت، 30 أبريل 2022 03:23 م

12 محورا رئيسيا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. أبرزها تحويلها لموارد ما يسهم فى دفع الاقتصاد الوطنى.. وغلق المقالب العشوائية وتطبيق مبدأ "الملوث يدفع".. ونشر خريطة بالمدافن الصحية

السبت، 19 مارس 2022 05:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة