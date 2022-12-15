غلق المقالب العشوائية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

كتبت منال العيسوي

شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، حيث أن مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز، وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات، ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته.

وأكد القانون أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يركز على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي، وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء، من أجل دفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن فرص استثمارية جديدة فى مجال إدارة المخلفات.