طلائع كفر الشيخ يشاركون فى البرنامج التأهيلى للنشء تحت شعار "تيك تك"

كفر الشيخ – محمد سليمان

شارك طلائع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ،فى المعسكر الأول للبرنامج التأهيلى للنشء ومحوره الأساسى، أهمية تنظيم الوقت تحت شعار " تيك تك " فى نسخته الثانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد ،خلال الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للبرامج والأنشطة و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزاره الشباب والرياضه، أن مشاركة وفد كفر الشيخ فى المعسكر بنسخته الثانية للبرنامج التأهيلي للنشء يرسخ لثقافة تنظيم الوقت لدى الصغار، موضحاً أن البرنامج يشمل مسابقات تفاعلية بين النشء لتبرز أهمية الوقت وكيفية إدارته، و ورش عمل لتنمية مهاراتهم الشخصية و أنشطة فردية وجماعية وألعاب مختلفة.

يشارك في البرنامج التأهيلي 6 محافظات "بنى سويف، الجيزه، الشرقية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ " وتأتى مشاركة وفد المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء و فريق عمل الإدارة.