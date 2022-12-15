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طقس غد دافئ نهاراً وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:25 م
طقس غد دافئ نهاراً وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا  الجمعة، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.


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