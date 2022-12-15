ضبط 27 طن أرز شعير داخل مخزن فى الشرقية قبل بيعهم بالسوق السوداء

كانت إدارتي الرقابة التموينية بالمديرية و إدارة تموين أولاد صقر وشرطة مباحث التموين، قد شكلوا حملة مشتركة، للتأكد من المعلومات الواردة التي تفيد قيام احد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير حصاد موسم عام 2022.

وتمكنت الحملة من ضبط مخزن للأرز الشعير بناحية إحدى قرى مركز اولاد صقر بكمية قدرها 27 طن أرز، وتم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها لإحدى المضارب بالشرقية وتحرير محضر بالواقعة برقم 4902 جنح المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.