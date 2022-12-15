اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:15 م
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ضبط طالب تسبب فى مصرع صديقه بعد إصابته بحجر فى الوراق

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:43 م
ضبط طالب تسبب فى مصرع صديقه بعد إصابته بحجر فى الوراق أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى طالب حياة صديقه في قرية بالوراق، حيث أصابه رماه بحجر فأصابه برأسه، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى قرى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن صديقه رماه بحجر خلال اللهو بصحبته، مما أسفر عن إصابته برأسه، ليلقى مصرعه.
تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع طفل

قسم الوراق

امن الجيزة

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