اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:46 م
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صحة المنيا: تطعيم مليون و16 ألف طفل ضد شلل الأطفال بنسبة 101.4% من المستهدف

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:06 م
صحة المنيا: تطعيم مليون و16 ألف طفل ضد شلل الأطفال بنسبة 101.4% من المستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
المنيا - حسن عبد الغفار

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أنهت مديرية الصحة بالمنيا، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان والتي بدأت في الفترة من 11 الي 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث استهدفت الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن الحملة نجحت في تطعيم مليون و 16 الف و 447 طفل وذلك منذ بداية الحملة حتى اليوم الرابع والأخير بنسبة تغطية تصل إلى 101.4%من إجمالي المستهدف لمحافظة المنيا، لافتا إلى ان القيادات التنفيذية للمحافظة لم تدخر جهدا في دعم وزارة الصحة وجميع المشاركين في الحملة للوصول للمستهدف.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة بالمديرية، إن الحملة تم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلي فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 1433 مشرفا لمتابعة الفرق.
 
الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (1)
الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (1)

 

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (2)
الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (2)

 

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (3)
الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (3)

 

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (4)
الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (4)

 

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (5)
الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (5)

 


مديرية الصحة

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حملات تطعيم

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