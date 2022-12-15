"زراعة سوهاج" تنظم ندوة تعريفية لطلابها عن خدمات جهاز تنمية المشروعات

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من أولويات القيادة السياسية، لمساهمتها الفعالة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية فى الظروف الاقتصادية لملايين المواطنين، مشيراً إلى أهمية قانون تنمية المشروعات الصادر عام ٢٠٢٠م، والذي يمثل انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ساهم فى تقديم حزم من الإجراءات التحفيزية والتيسيرات المتكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأشاد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات لتشجيع الطلاب والخريجين على النهوض بمجال العمل الحر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في المجال التجاري والإنتاجي، موضحاً أن الجهاز يختص بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات، وذلك لتعزيز وخلق قطاع خاص فاعل قادر على لعب دور محوري فى تنمية الاقتصاد، ودعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي.

وأضاف الدكتور خلف همام، أن الندوة تناولت دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تمويل المشروعات والمساعدة فى عمل دراسة الجدوى، وعرض العديد من أفكار المشروعات الزراعية التى يمكن البدء بها بعد التخرج، بالإضافة إلى دوره فى متابعة المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق، مؤكداً على أن هذه المشروعات تمثل أحد أسباب زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري والمساهمة فى الحد من البطالة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة، لتمكنهم من المنافسة محلياََ ودولياََ.

وأوضح الدكتور عبد المنعم كوكب، أن الندوة استهدفت طلاب المستوي الثالث والرابع من مختلف برامج الكلية، وذلك لتنمية معارفهم نحو دور جهاز تنمية المشروعات فى توفير القروض المناسبة لإقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على الدخول فى ميدان العمل بخطى ثابتة وقوية وبدراسة متأنية، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بالتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى هذا المجال، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال.

وتحدث عبد الرحيم عثمان عن دور جهاز تنمية المشروعات والخدمات التى يقوم بتقديمها، حيث يختص الجهاز بالتنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتنمية مهارات التسويق لديهم، إلى جانب تمويل المشروعات وتشجيع الإنتاج بهدف التصدير للخارج، وأيضاً إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات وتشغيلها، مبيناََ أسس المشروع الناجح وعدد المشروعات المعلن عنها من الجهاز، وأسباب فشل المشروع، والشروط اللازمة للحصول على قرض، لافتاً إلى ضرورة عقد بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة والجهاز، حتي يتسنى للجهاز تمويل المشروعات بالكلية، والتى تساهم فى حل المشكلات المجتمعية الشائعة.