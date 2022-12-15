رئيس جامعة بنها يكرم الفائزين بدورى الصفوف الدراسية والألعاب الجامعية

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء كليات التربية النوعية، والتربية الرياضية، والتربية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومسئولي الأنشطة الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والطلاب المشاركين في المسابقات.

وفاز بالمركز الأول في كرة السلة وكرة الطائرة طالبات كلية التربية الرياضية، وفى تنس الطاولة طالبات فاز بالمركز الاول كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفى خماسي كرة القدم طالبات فازت كلية التربية الرياضية.

كما فاز بالمركز الأول في دوري الصفوف لخماسي كرة القدم كلية الهندسة بشبرا، وفى تنس الطاولة فازت كلية الطب البشري بالمركز الأول، وفى دورة الألعاب الجامعية طلبة فاز بالمركز الأول لكرة اليد، والسلة، والطائرة كلية التربية الرياضية.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين فى الأنشطة الرياضية، مؤكدا على أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط ولكنها تقوم ببناء شخصية الطلاب وتعمل على تنمية مهاراتهم عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية.



الكؤس المسلمة للفائزينن



تكريم الفائزين



جانب من التكريم