جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة الانتخابات خلال افتتاح المركز الإعلامي لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، التي انطلقت بالخارج صباح اليوم ، فيما تنطلق بالداخل بعد غد /السبت/ .



وقال بوعسكر إنه تم تسجيل 25 % من الناخبين بطريقة آلية، مضيفا أن نسبة 8ر50 % من الناخبين نساء، ونسبة 2ر49 % من الرجال.



وأشار إلى أنه تم استكمال عمليات نقل المواد الانتخابية من المخازن المركزية إلى المخازن الفرعية بالولايات، لافتا إلى أن الخطاب الانتخابي لبعض المرشحين لم يخل من دعوات العنف والكراهية، مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.