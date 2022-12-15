وأوضحت السلطات فى دونيتسك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن 40 قذيفة صاروخية من "طراز جراد" سقطت على المدينة ويجري حاليا تحديد الأضرار، مشيرة الى أن القصف استهدف المناطق السكنية كثيفة السكان.

ولفتت إلى أن القذائف سقطت على منطقتي: (فوروشيلوفسكي) و (كييفسكى) وتضررت المبانى السكنية متعددة الطوابق ومرافق البنية التحتية.

وكانت سلطات دونيتسك، أعلنت أمس الأربعاء، أن حجم الأضرار جراء أعمال القوات الأوكرانية فى المدينة منذ عام 2014 يتجاوز تريليونا و300 مليار روبل أى مايقارب "20 مليار دولار".