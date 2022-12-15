دورات تدريبية للأطقم الطبية على مهارات التواصل الفعال بالمنوفية

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية محاضرة تدريبية بعنوان Effective Communication and Soft skills for Healthcare professionals ، وذلك بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمستشفيات التابعة للمديرية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءاً على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

قام بإلقاء المحاضرة الدكتورة عائشة الأبيض مسئول التدريب بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وذلك في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية لشهر ديسمبر الحالى والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية.