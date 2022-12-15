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خطة التنمية الاقتصادية.. الحكومة تخصص 5 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:30 ص
خطة التنمية الاقتصادية.. الحكومة تخصص 5 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء تنمية سيناء - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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وجهت الحكومة خلال السنة المالية 22/23 مبلغا وقدره 5 مليارات جنيه لصالح تنمية محافظة شمال سيناء، تُموّل الخزانة العامة منها نحو 80% منها حوالى 4 مليارات جنيه، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ). ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء. 
 
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز المشروعات التنموية فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بشمال سيناء: 
 
1- إنشاء عدد (8) تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء. 
2- إنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة عدد (13) تجمعا تنمويا بشبة جزيرة سيناء. 
3- حماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.5 ألف فدان. 
4- رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف استكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.
5- حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادي الازارق وتعلية سدود علي وادي الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء.

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

شمال سيناء

الزراعة

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