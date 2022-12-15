حي البساتين يزيل قمما ترابية وسط العقارات يصل ارتفاعها أكثر من 40 مترا .. صور

كتب: سيد الخلفاوي

رفعت الأجهزة التنفيذية ب محافظة القاهرة ، متمثلة فى حي البساتين، بقيادة اللواء، طارق محمد عابد، رئيس الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات والرصد البيئي، تلالا ترابية مرتفعة تصل إلى ما يقرب من 40 مترا عن سطح الأرض، بمعدل عشرات الأمتار عن باقى مسطح المناطق من حولها، حتي أصبحت محازاة للعقارات المقامة والقريبة منها، ومتواجدة بالمنطقة المعروفة بإسم " أرض الخلواتي"، وهي تقسيم جمعية تابعة لإحدي الوزرات المصرية.

وأكد اللواء طارق عابد، فى تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع"، أن القمم الترابية متواجدة منذ أكثر من 50 عاما، نتيجة تراكم مخلفات البناء ورمي القمامة بها، ومع مرور الوقت تتصاعد طبقاتها، وعليه تم إزالة الشكوي الدائمة من سكان المنطقة، وأيضا العمل على توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للعقارات المقامة.

وأضاف عابد، أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية وتمت الاستعانة بالعديد من سيارات رفع القمامة وجاري العمل على إزالة التل صناعى الذى تكوّن من ردم المبانى التى تهدمت وتراكمت فوق بعضها، والعمل على تسويتها بمحازاة الشوارع الجانبية منها لتسهيل حركة المرور والمشاة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.