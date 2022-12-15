حبس 5 أشخاص متهمين بالتسول بالأطفال فى الجمالية 4 أيام

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط خمسة أشخاص لقيامهما بإستغلال أطفال فى إرتكاب أعمال التسول، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص وسيدة) بإستغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة فى أعمال التسول مما يعد جريمة إتجار بالبشر.

عقب تقنين الإجراءات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبطهما ، وتبين أنهما (ربة منزل ، عامل ، مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما مبلغ مالى وبصحبتهما طفل يبلغ من العمر عام، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفا باستغلال الطفل المضبوط بصحبتهما فى أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع، كما أمكن ضبط ( ثلاثة سيدات حال تواجدهم بذات المنطقة) وبحوزتهم مبالغ مالية حصيلة التسول ، وبصحبتهم أطفالهم لإستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.