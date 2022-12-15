حبس عصابة بالقاهرة تتاجر فى المواد المخدرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

نجحت الداخلية في ضبط عصابة بالقاهرة تتاجر في المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (عاطل ، مقيم بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا " له معلومات جنائية ") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته بالتحريات إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.

وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "نقل"، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاتــــه.

وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع المتهم الأول.